Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

Her yıl yaklaşık 20.000 yeni ekolojik tür keşfedilir. Bu rakam Dünya'da yaşadığı tahmin edilen toplam tür sayısının % 20'sinden daha azını bildiğimizi hesaba katarsak çok yüksek olmayan bir rakamdır . Bazen keşifler, bilim adamlarının yorulmak bilmez çabaları sayesinde gerçekleşir , ancak diğerleri sadece tesadüflerin sonucudur. Bazı habitatlara diğerlerinden daha erişilebilir çünkü bir ormanı taramak okyanusun derinlikleri ile aynı değildir. Ancak, bir hayvanın midesi gibi yeni türlerin bulunduğu tuhaf yerler de var. Texas Üniversitesi’nde görevli bilim adamları ise işte tuhaf yerlerden birinde yılanın midesinde yaşayan başka bir yılan keşfetti.



Twitter

Facebook 1 16