Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

ABD'de Texas Üniversitesi’nde görevli bilim adamları yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfetti. Bu yılan türüne Latince “Cenaspis aenigma” (gizemli akşam yemeği yılanı) adını verdi.

Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

Her yıl yaklaşık 20.000 yeni ekolojik tür keşfedilir. Bu rakam Dünya'da yaşadığı tahmin edilen toplam tür sayısının % 20'sinden daha azını bildiğimizi hesaba katarsak çok yüksek olmayan bir rakamdır . Bazen keşifler, bilim adamlarının yorulmak bilmez çabaları sayesinde gerçekleşir , ancak diğerleri sadece tesadüflerin sonucudur. Bazı habitatlara diğerlerinden daha erişilebilir çünkü bir ormanı taramak okyanusun derinlikleri ile aynı değildir. Ancak, bir hayvanın midesi gibi yeni türlerin bulunduğu tuhaf yerler de var. Texas Üniversitesi’nde görevli bilim adamları ise işte tuhaf yerlerden birinde yılanın midesinde yaşayan başka bir yılan keşfetti.

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Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

Amerika Birleşik Devletleri Texas Üniversitesi’nde görevli bilim adamlarının ilk keşfi yaklaşık 40 yıl önce 1976 yılında Orta Amerika’daki bir mercan yılanının ( Micrurus nigrocinctus ) cesedini toplandıktan sonra başladı.

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Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

O zaman toplanan yılanın karnında tuhaf bir yılan türü kalıntısı buldu ve bilim adamları topladıkları kalıntıları bir yerde tutup muhafaza etmeye karar verdi. Şimdi ise 40 yıl sonra Jonathan Campbell liderliğindeki Texas Üniversitesi bilim adamları bu kalıntıları detaylı bir şekilde analiz ettiler ve bugüne kadar bilinmeyen bir yılan türünün daha yaşadığını açıkladılar.

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Yılan midesi içinde yaşayan yeni bir tür yılan keşfedildi

Bilim adamları yılanın midesinde yaşayan başka bir yılan türü keşfettiklerini 40 yıldır süren araştırmalar sonucu açıkıladı. Bu yılan türüne Latince “Cenaspis aenigma” (gizemli akşam yemeği yılanı) adını verdi.

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