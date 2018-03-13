Yiğit Dikmen kimdir aslen nereli sevgilisiyle veda pozu olay

Yiğit Dikmen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yiğit Dikmen'in sevgilisi kim soruları Survivor 2018'e yeniden gelmesiyle merak konusu oldu. Daha önce Survivor 2014'te Gönüllüler takımında olan YiğitDikmen yedekler listesinden tekrar Survior' dahil oldu. Peki ama kimdir bu Yiğit Dikmen ne iş yapar, hangi sporlarla ilgilenir, birlikte aşk pozlarını instagramda paylaştığı sevgilisi kim?
YİĞİT DİKMEN KİMDİR: Vücudu ile olay olan Yiğit Dikmen 1987 yılında İstanbul‘da doğdu. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşıyor. Zaten bu vüvudun başka bir açıklaması olamazdı.
Türkiye'nin ilk Crossfit'cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacak. Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamış.
Survivor'a ilk kez katılmıyor onun için bu macere 4 sene önce başlamış. 2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de “gönüllüler” takımında yarışmıştı.
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