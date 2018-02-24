Yiğit Bulut'tan NBŞ bombası! Beni öldürürler deyip ifşa etti

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi ile gündemin ilk sırasına NBŞ iddiaları çıktı. TRT'de yayınlanan Derin Analiz programında konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'dan da NBŞ ile ilgili bomba açıklamalar geldi. NBŞ’li (Nişasta Bazlı Şeker) ürünleri almayın diyen Yiğit Bulut, “Bu çağrımdan dolayı beni öldürürler. NBŞ lobisi o kadar güçlü bir lobi ki beni öldürürler.”dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile Nişasta Bazlı Şekerlere (NBŞ). dair bir çok iddia olduğunu ve korkudan kimsenin konuşmadığın söyleyen Yiğit Bulut şöyle konuştu;

-"Birçok haber dolaşıyor şeker fabrikaları özelleşiyor, satılacak diye. Binlerce mesaj geldi. Diyorlar ki “NBŞ’ciler şeker fabrikalarını yok etmek istiyor”. Bu ülkede NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) ile savaşı başlatan ilk kişi benim. Ben NBŞ ile savaşı başlatana kadar hiçbir gazeteci konuşamamıştı konu hakkında. Halen de konuşan yok. Reklam pastası ve korkudan kimse konuşamaz.

CUMHURBAŞKANI BUNA ASLA İZİN VERMEZ : "Türkiye’nin çocukları gerçek şeker yiyecekse, şeker üretimi yapabilecekse ve hayatta kalması gerekiyorsa ben size şunu söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez.

İÇİNDE NBŞ OLAN ÜRÜNLERİ ALMAYALIM : "Bakın dinleyen herkese sesleniyorum; Tüketimden gelen gücümüzü kullanalım. Bu ülkenin çocuklarına NBŞ mi yediriyorlar, bize NBŞ’li bir şeyler mi içiriyorlar, NBŞ mi kullanıyorlar ürünlerinde, NBŞ’li hiçbir ürünü almayın. Ne çikolatalı ürünleri, ne o şekerlemeleri, ne gazozları ne satılan NBŞ’li diğer sulu içecekleri, hiçbirini almayın.

NBŞ nedir hangi ürünlerde var? Nişasta bazlı mısır şurubu şekeri

“BU ÇAĞRIMDAN DOLAYI BENİ ÖLDÜRÜRLER”

-Tüketimden gelen gücünüzü kullanın; yarın sabahtan itibaren su ve ayran haricinde NBŞ kullanılan hiçbir ürünü çocuklarınıza içirmeyin. Var mısınız? Gerçek şeker kullanmanın 250 katı maliyeti var. NBŞ o kadar adi bir şey ki maliyeti 250’de 1’e düşüyor. Beni bu çağrımdan dolayı öldürürler. NBŞ lobisi o kadar güçlü bir lobi ki beni öldürürler.



GENETİĞİ OYNANMIŞ ÜRÜNLERLE NBŞ...



Şeker fabrikaları niye satılıyor? NBŞ nedir bu iddia doğru mu?

-Değiştirilmiş tohumlar, NBŞ, genetiği oynanmış ürünler, bütün bunlar zamanla bir milleti ülkeyi kontrol altına alabilecek ürünler. İlaçlar; kolesterol ilaçları, hormon ilaçları, psikotik ilaçları, anti-depresanlar. Bu cümlenin içinde doktor geçtiği için bile üzülüyorum ama bazıları sanki şekerli draje yazıyor.

NBŞ ÜRETİCİLERİNİN TRİLYONLUK BÜTÇESİ VAR

İçinde sosyal, sosyalist geçen partiler bunu söyleyemez. Çünkü onlar küresel sistemin burada sosyal olarak dizayn ettiği platformlar. “Tüketimden gelen gücünüzü kullanın” diyebilecek kaç kişi var bugün. Halkına çağrı yapacak, sigaraya savaş açacak, bağımlılıklara savaş açabilecek Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başka kimse yok. Sigara lobisinin bütçesi milyar dolar değil trilyon dolar. Sen bugüne kadar duydun mu sigaraya karşı savaş açmış. Bir tek Amerika’da bildiğim Obama’nın eşi NBŞ ile ilgili birkaç cümle söyledi tüketilmemesi gerekliliği ile ilgili unun da üstünü kapattılar, bir daha da söylemedi.