  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Yiğit Bulut'tan imalı sözler: Bitleri kanlandı...

Yiğit Bulut'tan imalı sözler: Bitleri kanlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, İran’da gösterilerle aynı anda Türkiye’de basında, üniversitede, finans çevrelerinde siyasette birilerinin bitinin kaynamaya başladığını iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 09:27 - Güncelleme: 03-01-2018 10:02

İRAN'da onlarca insanın ölümüne neden olan iktidar karşıtı gösterilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. "İran'daki gösterilerle aynı anda birilerinin biti kaynamaya başladı" diyen Bulut, o birilerini de şöyle tarif etti: "Basında, üniversitede, finansta, siyasette birilerinin biti kanlanıyor aynı anda..." 

ABDULLAH GÜL'E GÖNDERME Mİ?: Yiğit Bulut'un bu sözlerle hem yeni bir Gezi Olayları hazırlandığına hem de Abdullah Gül'ün KHK çıkışına da bir gönderme yaptığı belirtiliyor..

Yiğit Bulut, TRT Haber'de katıldığı programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarınca Kudüs konusunda tuzağa düşürülüp batağa götürüldüğünü belirterek, "İran’daki hareketi başlatan irade zihniyet ve odak Trump’ı bataklığa bırakan odakla aynı. Amerikan başkanını çıkmaza sokuyorlar, İran’da hareket başlatıyorlar." dedi.

YENİ GEZİ OLAYLARI MI, ABDULLAH GÜL İLE İLGİSİ NE?

Yeni bir Gezi eylemi planlandığını savunan ama ayrıntıya girmeyen Başdanışman Bulut, şöyle devam etti: "Aynı anda Türkiye’de birilerinin biti kaynıyor. Ben bu kadar söylüyorum. Basında, üniversitede, finansta, siyasette birilerinin biti kanlanıyor aynı anda. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman bölgeyle ilgili yeni bir terzilik denemesi olduğu açık."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yiğit Bulut'tan imalı sözler: Bitleri kanlandı... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ecemnur 03 Ocak 2018 10:47 Zamanında "2 okul yaptıranlara bile devlet hizmet madalyası veriliyorsa, yüzlerce okul yaptıran Fethullah Gülen, Türkiye'ye bizzat Cumhurbaşkanı tarafından davet edilmeli" diyen bu değil miydi? "Abdullah Öcalan Ortadoğu'da Türkiye'nin önünü açıyor" diyen bu değil miydi?Hala nasıl CB danışmanlığı yapıyor?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat