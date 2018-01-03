Yiğit Bulut'tan imalı sözler: Bitleri kanlandı...

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İRAN'da onlarca insanın ölümüne neden olan iktidar karşıtı gösterilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. "İran'daki gösterilerle aynı anda birilerinin biti kaynamaya başladı" diyen Bulut, o birilerini de şöyle tarif etti: "Basında, üniversitede, finansta, siyasette birilerinin biti kanlanıyor aynı anda..."
ABDULLAH GÜL'E GÖNDERME Mİ?: Yiğit Bulut'un bu sözlerle hem yeni bir Gezi Olayları hazırlandığına hem de Abdullah Gül'ün KHK çıkışına da bir gönderme yaptığı belirtiliyor..
Yiğit Bulut, TRT Haber'de katıldığı programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarınca Kudüs konusunda tuzağa düşürülüp batağa götürüldüğünü belirterek, "İran’daki hareketi başlatan irade zihniyet ve odak Trump’ı bataklığa bırakan odakla aynı. Amerikan başkanını çıkmaza sokuyorlar, İran’da hareket başlatıyorlar." dedi.
YENİ GEZİ OLAYLARI MI, ABDULLAH GÜL İLE İLGİSİ NE?
Yeni bir Gezi eylemi planlandığını savunan ama ayrıntıya girmeyen Başdanışman Bulut, şöyle devam etti: "Aynı anda Türkiye’de birilerinin biti kaynıyor. Ben bu kadar söylüyorum. Basında, üniversitede, finansta, siyasette birilerinin biti kanlanıyor aynı anda. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman bölgeyle ilgili yeni bir terzilik denemesi olduğu açık."
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