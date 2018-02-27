Yiğit Bulut kimdir aslen nereli? Eski eşi ünlü biri oğlu da...

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Yiğit Bulut, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri. Türk halkı Yiğit Bulut'u CNN Türk dönemindeki ekonomi yorumculuğu ile tanıdı. O dönem eşi Şule Zeybek ile henüz boşanmamıştı. İşte Yiğit Bulut ile ilgili merak edilenler;

Yiğit Bulut finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı gibi bir çok sıfata sahip. 2009-2012 dönemleri arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliğini yapan Yiğit Bulut, temmuz 2013'te başbakanlık başdanışmanlığına atandı. "Jöleli" lakabıyla da tanınan Yiğit Bulut, 30 Ağustos 2014 tarihinde de cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirildi.

GALATASARAY MEZUNU : Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunu olan Yiğit Bulut Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, bir dönem ekranların en etkili ekonomi analizcilerinden biriydi.

YİĞİT BULUT'UN BOŞANDIĞI EŞİ KİMDİR : Yiğit Bulut'un 2010 yılında boşandığı eşi Kanal D sunucularından Şule Zeybek. Şule Zeybek aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı.

Şule Zeybek Aydın Doğan'dan güçlü bir torpile sahip. Haliyle de her dönem Kanal D ekranlarında istediği işi ve sunuculuğu kaptı. Doğan medyada kalıcı bir yeri olan Şule Zeybek, şu anda da haftasonu programı sunuyor.

YİĞİT BULUT'UN OĞLU KİMDİR: Yiğit Bulut'un Şule Zeybek ile olan evliliğinden bir oğlu var. Ahmet Yiğit ismini verdiği oğlu 2007 doğumlu.

YİĞİT BULUT'UN MİLLETVEKİLİ BABASI KİMDİR : Yiğit Bulut siyasetçi bir aileden geliyor. Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur.

YİĞİT BULUT'UN MEDYA GEÇMİŞİ : Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. 2010 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olan Yiğit Bulut, 3 Ocak 2012'de bu görevinden alındı. Yiğit Bulut şu anda Star Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor.