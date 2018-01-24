Yetim büyüdü şehit oldu

Yetim büyüdü şehit oldu

TSK'nın Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı'nın Kayseri'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu. Yetim büyüyen şehidin henüz 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

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Yetim büyüdü şehit oldu

Uzman Çavuş Muratdağı'nın acı haberi, memleketi Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi'ndeki Evren Apartmanı'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü. Acı haber, Beşparmak Mahallesi'nde oturan anne Sibel Muratdağı'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Yetim büyüdü şehit oldu

Ailenin komşusu Ethem Akbul, şehidin 6 ay önce evlendiğini ve 6'ncı kattaki daireyi kiralayıp eşi Birgül'ü bu eve gelin getirdiğini söyledi. Akbul, "Cıva gibi, mert ve gösterişli bir arkadaştı. En son geçen hafta görüşmüştük. Yakınlarına Allah sabır versin" dedi. Şehit eşi Birgül Muratdağı'nın halası Selma Kutlu, tansiyonu yükseldiği için binanın önünde hazır bekleyen ambulansta tedavi edildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

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Yetim büyüdü şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de şehitle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle: "Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2’nci Kurs Tb. 2’nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1’inci Komd. Tug. 2’nci Komd. Bl. 1’inci Komd. Kolu 1’inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."

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