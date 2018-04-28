Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

Diyetisyen Dr. Müge Arslan, uyku ve beslenme arasındaki ilişkinin önemiyle ilgili bilgi verdi. Arslan, gün boyunca toplantılar, görüşmeler, trafik ve stres derken akşam olduğunu ve günün tüm yorgunluğu ile stresin uykusuz geceleri beraberinde getirdiğini vurguladı. Vücut saati yani biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmin, vücudun kimyasal ve hormonal üretim ve metabolizmasını yaklaşık 24 saatlik döngü boyunca düzenlediğini anlatan Arslan, bunun uyku zamanında uyumayı, uyanmak gerektiğinde de uyanmayı sağladığını ifade etti.