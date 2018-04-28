Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

Son yapılan araştırmalara göre yeteri kadar uyumamak obezite, hipertansiyon, diyabet , kardiyovasküler hastalıklara sebep olabiliyor. Uzmanlar geç saatlere kadar çalışanların ara öğün olarak meyve, yoğurt süt ya da peynir atıştırmalar tüketmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

Diyetisyen Dr. Müge Arslan, uyku ve beslenme arasındaki ilişkinin önemiyle ilgili bilgi verdi. Arslan, gün boyunca toplantılar, görüşmeler, trafik ve stres derken akşam olduğunu ve günün tüm yorgunluğu ile stresin uykusuz geceleri beraberinde getirdiğini vurguladı. Vücut saati yani biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmin, vücudun kimyasal ve hormonal üretim ve metabolizmasını yaklaşık 24 saatlik döngü boyunca düzenlediğini anlatan Arslan, bunun uyku zamanında uyumayı, uyanmak gerektiğinde de uyanmayı sağladığını ifade etti.

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Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

"İŞTAH HORMONLARI DEĞİŞİYOR": Son yıllarda yapılan çalışmaların kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve tüm nedenlere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Arslan, “Çalışmalar, sirkadiyen aksaklıklar boyunca iştah hormonlarının değiştiğini de göstermiştir. İnsanlarda leptin düzeyleri, genellikle uyanıklık zamanında düşük, uyku durumunda yüksektir. Sirkadiyen aksaklıkların leptin hormon seviyesini düşürdüğü ve potansiyel iştah artışı ile kilo alımına katkıda bulunduğu rapor edilmiştir” dedi.

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Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

“GECE YEMEK ŞİŞMANLIĞI TETİKLİYOR”: Sirkadiyen ritmi etkileyen önemli çevresel etkenlerin başında beslenmenin geldiğine işaret eden Arslan, şunları söyledi: "Uykuya ya da değişmiş sirkadiyen zaman ve metabolizma bozukluğuna katkıda bulunan iki yeme bozukluğu, gece yeme sendromu ve uykuyla ilişkili yeme bozukluğudur. Sirkadiyen ritim bozukluğu ve uyku kalitesindeki azalmaya paralel olarak bireyler, gün boyunca tükettikleri besinlere ek olarak uyku süreçlerini uyanık olarak geçirerek, gece bu süreçlerde de besin alımına devam etmektedirler.

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Yeterli uyku çok önemli! Az uyumak bakın nelere sebep oluyor

Bu durumda enerji alımındaki artışa paralel olarak şişmanlık tetiklenmektedir. Benzer şekilde gün içerisinde gerçekleşen öğün atlama, yanlış besin seçimleri de uyku kalitesi üzerine etkilidir. Örneğin yapılan çalışmalar, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlerin uyku kalitesini azalttığını göstermektedir.

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