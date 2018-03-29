Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Nehir Miray Atıcı büyüledi

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 28 Mart Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde yarı final heyecanı yaşandı. Yetenek Sizsiniz yeni bölümde Nehir Miray Atıcı aria söyleyerek hem jüriyi hem de ekran başındakileri mest etti.

Nehir Miray Atıcı, yarı finaldeki performansıyla jüri üyeleri Acun, Ali Taran ve Hülya Avşar'dan toplamda 27 puan aldı.

Müzik eğitimi almamasına rağmen muhteşem bir performans sergileyen Miray Atıcı, dinleyenlere müzik ziyafeti verdi. Hülya Avşar, Miray'a övgüler yağdırarak, 'Müzik eğitimi almamana rağmen bunu yapabilmen müthiş bir yetenek. Resim hocası olan babanın dinlediği müziklerle kulak dolgunluğuyla bunu icra edebilmek bir yetenek. Ama sen öğretilmeden bu noktaya geldin. İçinde kayboldum gittim.' dedi. Ali Taran, performansı beğendiğini belirtip "Bu defa detone olmadan buraya geldin. Eğitim de almış olsan yeteneğinin bu olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu. Acun ılıcalı ise Miray'ı mükemmel bulduğunu söyledi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Finale kalan isimler ise şöyle: Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç

MEHİR MİRAY ATICI KİMDİR?

Bursa İnegöl’den Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Mehir Miray Atıcı opera söylemiş ve hem jürileri hemde salonda bulunan seyircileri etkilemeyi başarmıştır. 3 jüridende tam not alan Mehir Miray Atıcı aslen baba tarafından Bursa, anne tarafından ise Çorum’ludur. Babası Metin Atıcı Ressam, annesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Öğretmen Mine Atıcı’dır. Eymen Emin isminde bir kardeşi vardır. Bursa İnegöl’de Özel Kosova Koleji’nde 7. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Opera’nın yanı sıra eğitimindede çok başarılı bir öğrenci olan Mehir Miray Atıcı 2016 yılında İzmir’de gerçekleştirilen Martı Koleji 2. İtalyanca Yetenek Yarışmasında 3. olmuştur.

  • Medya 29 Mart 2018 08:13
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Nehir Miray Atıcı büyüledi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro