Yetenek Sizsiniz Türkiye'de finalistler belli oldu

Yetenek Sizsiniz yarı finali 28 Mart Çarşamba akşamı TV8'de ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten gelerek yarı final için jüri koltuğuna oturduğu yarışmada finale kalan isimler de belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performans, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Finale kalan isimler ise şöyle:

Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç

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