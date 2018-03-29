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Yetenek Sizsiniz Türkiye'de finale kimler kaldı? İşte 6 finalist

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de finale kimler kaldı? İşte 6 finalist

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de 28 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen yarı final heyecanından sonra finalistler belli oldu. Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'de kimler finale kaldı? Detayla haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 09:17 - Güncelleme: 29-03-2018 09:17

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarı finali 28 Mart Çarşamba akşamı TV8'de ekranlara geldi. Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten gelerek yarı final için jüri koltuğuna oturduğu yarışmada finale kalan isimler de belli oldu. 

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE FİNALİSTLERİ: Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı açıkladı. İşte finale kalan isimler... 

Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes - Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik - Mert Mengiç

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