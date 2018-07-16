Yetenek Sizsiniz ile şöhret olmuştu! Aref Ghafouri ölüm döşeğinde

Acun Ilıcalı'nın, Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla tanınan illuzyonist Aref Ghafouri ölüm döşeğinde! Gösterilerinde kullandığı kobra cinsi yılan Aref'i soktu. Eğer panzehir iğnesi yapılmazsa Aref Ghafouri hayatını kaybedecek.

Acun Ilıcalı'nın, Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'yi kendisine hayran bırakan illuzyonist Aref Ghafouri ölüm döşeğinde! Gösterilerinde kullandığı, kobra cinsi yılanın kendisini ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Aref Ghafouri için panzehir bekleniyor. Twitter

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Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.





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Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

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