Yeşim Salkım'dan olay itiraf! 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik'in galası yapıldı. Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' deyip espri yaptı.

Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan Eğreti Gelin Ladik filminde Yeşim Salkım'ın sevişme sahnesi çok konuşulmuştu Hatta filmin önüne bile geçiltmişti. Dün gece filmin galası yapıldı. Basınla bir araya gelen ekip oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili ilk açıklama Yeşim Salkım'dan geldi. Twitter

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Yeşim Salkım, ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.'' ifadelerini kullandı. Twitter

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Yeşim Salkım, ''Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film.'' açıklamasında bulundu. Twitter

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