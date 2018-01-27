Yeşim Salkım'dan flaş Seren Serengil açıklaması: Dışarıda bu kadar...

Gülben Ergen üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırmıştı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi. Mahkeme kesin kararın infazı için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi.

YEŞİM SALKIM'DAN SEREN SERENGİL'E DESTEK

Yeşim Salkım, mahkemenin Seren Serengil'e 3 gün süreyle zorlama hapis kararı vermesinin ardından sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak karara itiraz etti. Salkım, "Seren'le ne yaşamış olursak olalım, ona ne kadar kırgın olursam olayım bu kararın haksız olduğunu düşünüyorum" diyerek Serengil'e destek verdi.

Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi;

"Aslında bu konuşmayı yapmak çok kolay değil. Çünkü ben çok fazla sözünden cayan bir kadın değilimdir. Fakat haksızlıkların karşısında da her zaman duran bir kadınımdır. Seren'le bir resmimiz olmadığı için buradan onunla bir resmimi paylaşamadım, video atmayı uygun buldum. Ne yaşamış olursak olalım, ben ona ne kadar kırgın olursam olayım, kalbim ne kadar kırgın olursa olsun bu yapılanı hak ettiğini düşünmüyorum. Seren'e karşı uygulanan bu yaptırımı haksız buluyorum. Bunu onaylayan hakimi ve kanunu da haksız buluyorum. Dışarıda bu kadar korunmaya muhtaç kadın, çoluk çocuk varken onları korumazken, o kötü adamları hapse atmazken, Seren'e yapılmış olan bu davranışın uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuna kadar da yanındayım"