Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a olay sözler: Sanatçı değil

''Herkes sanatçı olamaz'' diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti. Salkım ayrıca Demet Akalın'ın marka takıntılı bir ünlü olduğunu söyledi.

Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a olay sözler: Sanatçı değil

Beyaz Tv'nin sevilen programı ''Mertçe Sohbetler''in bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'dı... Ünlü isim, gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. ''Dayak' itirafında bulunan Yeşim Salkım; sahneye ilk çıktığı yıllarda kendisine küfür eden bir kadın izleyiciyi dövdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı; ''Mikrofonu masaya fırlatıp sahneden indim. Kadını iki adamın arasından çekip alıp tekme tokat dövdüm. Üç şef elimden alamadı'' dedi.

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Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a olay sözler: Sanatçı değil

''HELİKOPTERLERLE TEKNELERLE GEZDİM'': Küçük yaşlarda da mahalle arkadaşı Erkan Petekkaya'yla çok kavga ettiğini belirten sanatçı; ''Ben mahalleye girdiğimde erkek çocuklar çil yavrusu gibi dağılırdı'' diye ekledi. 25 yaşında zenginliğin zirvesini gördüğünü, çok güzel bir hayat yaşadığını ve her türlü lüksü gördüğünü anlatan Yeşim Salkım; ''Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarlık kolye vardı ama boşanınca eski eşime iade ettim.'' dedi.

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Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a olay sözler: Sanatçı değil

''PARASIZ KALMAM'': İki üç hayatı da yaşayabileceğini söyleyen sanatçı, malının mülkünün çoğunu kaybettiğini, ara sıra çocuklarıyla kamp yaptığını ve çadırda kaldığını da sözlerine ekledi. Sürekli çalışan ve üreten bir kadın olduğunu belirten Yeşim Salkım; ''Ben parasız kalmam. 70 yaşına kadar şarkı söylerim oyunculuk yaparım yine yaşarım. Gerekirse 1000 TL'ye tüm barlarda şarkı söyler yine geçinirim.'' diye de ekledi.

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Yeşim Salkım'dan Demet Akalın'a olay sözler: Sanatçı değil

''DEMET AKALIN'IN MARKA TAKINTISI VAR'': Herkes sanatçı olamaz diyen ve sanat camiasından bazı isimleri adeta topa tutan Yeşim Salkım, Demet Akalın'ın sanatçı olmadığını, sadece şarkıcı olduğunu belirtti. Demet Akalın'ın marka takıntılı bir ünlü olduğunu söyleyen Salkım, ''Bana hiçbir katkısı olmayacak bir ayakkabıya Demet Akalın gibi 5000 euro vermem'' dedi.

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