Yeşim Salkım: Kan görmek istiyor millet!

Seda Sayan'ın Show TV'de ekrana gelen programının bu haftaki konuğu uzun süredir polemik yaşadığı ve yakın zamanda bir yemekte barıştığı meslektaşı Yeşim Salkım oldu. Seda Sayan'ın dünya üzerinde küs kalınmaması gereken nadir insanlardan olduğunu söyleyen Salkım, programa neden katıldığını şöyle anlattı;

"Biz Seda Sayan'la hiçbir zaman yakın olmadık. Hayatımızda ilk kez geçenlerde yemek yedik. Seda dünyanın en iyi kalpli kadınlarından bir tanesiymiş. Ben bunu yeni farkettim. Çünkü Seda'yı tanımıyordum. Yemekte beni o kadar güzel ağırladı ki bir şeyi farkettim. Seda dünya üzerinde küs kalmamanı gereken nadir kadınlardan. İşte o yüzden geldim programa"

Öte yandan programa katılacağı için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Salkım, "Roma'da eskiden insanlar kaplanların önüne atılırmış. Kan görmek istiyormuş millet. Şimdi de onu istiyorlar" diyerek o eleştirilere yanıt verdi. İşte o anlar;

SEDA SAYAN İLE YEŞİM SALKIM NEDEN KÜSMÜŞTÜ? Seda Sayan, Yeşim Salkım'ın yıllardır küs olduğu Gülben Ergen'i programına davet etmiş ve arkadaşına destek olmuştu. Aynı zamanda Gülben Ergen'e eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime soru sormamıştı. Bunun üzerine sunuculuğunu Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım ve Elif Güvendik'in yaptığı Laf Bende Kalmasın programında Yeşim Salkım, Seda Sayan'a ateş püskürmüştü.

Öte yandan Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı “Kadırgalı mısın nesin bilmem, ben de Arnavut kızıyım. Gönderirim seni geldiğin yere” diye tehdit etmişti. Bununla da kalmayan Salkım, “Bende af yoktur. İki kişiye küs öleceğim. Biri Gülben, biri Seda. Eğer bu sözümü yersem kendimi Taksim'in göbeğinde yakarım” demişti.

Yaşanan kavganın üzerinden üç gün geçtikten sonra taraflar arasındaki buzlar erimiş Yeşim Salkım, barıştıklarını şu sözlerle duyurmuştu;

“Seda Abla'yı aradım, barıştık. ‘Herkese ablalık yaptın ama bir bana yapmadın' dedim. O da sağ olsun altta kalmadı, gönlümü aldı. Sanat camiasında böyle kavgalar oluyor, önemli olan erdemli davranabilmek. Suç duyurusunda bulunmuştum, geri çekeceğim.”