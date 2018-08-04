Yeşim Salkım: İnsanlar flört etsin cinsel sorunlar yaşanmasın

Ayşen Gruda, “8 bin 500 flörtüm oldu benim, bırakın herkes rahat rahat flört etsin” sözlerine destek veren Yeşim Salkım, ''İnsanlar flört etsin, birbirlerini tanısın ki hatalar daha az yapılsın, cinsellikle ilgili tüm problemler ortadan kalksın.'' dedi.

Yeşim Salkım: İnsanlar flört etsin cinsel sorunlar yaşanmasın

Her zaman açık sözlü, net ve kararlı. Konuşurken gözünü budaktan esirgemeyenlerden. ‘Senden Geçemem’ şarkısını Ercüment Vural ile düet yaparak yeniden yorumladı. Yaz başından bu yana Bodrum’da sahne alan şarkıcı, hayatını anlattığı ‘Sansürsüz’ kitabını da yazmaya devam ediyor. Posta gazetesine konuşan Yeşim Salkım, çarpıcı sözler sarf etti.

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Yeşim Salkım: İnsanlar flört etsin cinsel sorunlar yaşanmasın

Gençlere evlenmemelerini tavsiye ettiniz. Neden?
Amacım ‘asla evlenmeyin’ demek değil de, evlenmeye çok hevesli olmamalarını öğütlemekti. Çünkü kızlar okulu bitirir bitirmez çeyiz düzmeye başlıyor. Ya da bir erkekle tanışır tanışmaz evlilik hayali kuruyorlar; buna ben de dahilim.

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Yeşim Salkım: İnsanlar flört etsin cinsel sorunlar yaşanmasın

Şimdi neden değişti fikirleriniz?
Evlenmeye meraklı olmanın çok sağlıklı olmadığını yaşayarak deneyimledim. Beş kez evlendim. O yüzden gençlere evlenmeyi değil de dünyayı görmeyi, okumayı, insan tanımayı hedeflemelerini öneriyorum. Aşkı doya doya yaşayıp birlikte yaşlanmaya karar verecekleri insanı bulana kadar acele etmesinler. Yoksa sonrası hüsran oluyor.

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Yeşim Salkım: İnsanlar flört etsin cinsel sorunlar yaşanmasın

Ya deli gibi aşık olursanız yeniden?
Ben artık büyüdüm, o yüzden büyük de konuşabilirim. Tecrübelerim büyüdü, çocuk değilim ki artık. 30 yaşında olsam haklısınız ama artık iki çocuğum var, biri koskoca genç bir kadın oldu, evli. Deli gibi aşık olabilirim, ayaklarım yerden kesilebilir ama evlenmeden çok uzun süre devam eden birçok ilişki yok mu? Bu saatten sonra ilişkiyi düğünle taçlandırmak gerektiğini düşünmüyorum.

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