Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mde ameliyatı sonrası adeta iğne ipliğe döndü güzelliğine güzellik kattı. Peki güzel oyuncunun ameliyat olup zayıflamasının altında yatan o korkunç taciz gerçeğini de ilk kez anlattı...

Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

ÜNÜ oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu değişimin ardındaki korkunç taciz olayını ilk kez sosyal medya paylaşımıyla anlattı.
Kendi fotoğrafının altına "Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?" notu düşen Ceren Bozoğlu, 6 yaşında nasıl tacize uğradığını, kendisini tacizcilerden korumak için abilerinin kıyafetlerini neden giydiğini, kilo alarak kimlerlerin elinden kurtulmaya çalıştığını, sonunda neden bıçak altına yatıp güzel bir kadın olmaya karar verdiğini tüm içtenliğiyle anlattı.

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Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

Yeşim Bozoğlu mide ameliyatı olduktan sonra verdiği kilolarla adeta iğne ipliği döndü. Güzel oyuncu eski ve yeni hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

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Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu değişimin ardındaki olayı, ilk kez sosyal medya paylaşımıyla anlattı. Bozoğlu, şu mesajı paylaştı:

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Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

"Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı? Benim için bunların ötesinde bir anlamı var bu fotoğrafın. Müsaadenizle anlatayım: Yaralı çirkin ördek yavrusunun, sağlıklı ve güçlü bir kuğuya dönüşme hikâyesi bu fotoğraf; benim hiç anlatmadığım hikâyem:

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