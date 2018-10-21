Yeşim Ceren Bozoğlu uğradığı korkunç tacizi ilk kez anlattı! İşte zayıflama nedeni...

ÜNÜ oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Sevilen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bu değişimin ardındaki korkunç taciz olayını ilk kez sosyal medya paylaşımıyla anlattı. Kendi fotoğrafının altına "Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?" notu düşen Ceren Bozoğlu, 6 yaşında nasıl tacize uğradığını, kendisini tacizcilerden korumak için abilerinin kıyafetlerini neden giydiğini, kilo alarak kimlerlerin elinden kurtulmaya çalıştığını, sonunda neden bıçak altına yatıp güzel bir kadın olmaya karar verdiğini tüm içtenliğiyle anlattı.

"Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı? Benim için bunların ötesinde bir anlamı var bu fotoğrafın. Müsaadenizle anlatayım: Yaralı çirkin ördek yavrusunun, sağlıklı ve güçlü bir kuğuya dönüşme hikâyesi bu fotoğraf; benim hiç anlatmadığım hikâyem: