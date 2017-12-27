Yeşim Ceren Bozoğlu elinde Kuran alışveriş merkezinde 'Tokat yedim'

Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, şu sıralar oyunculuğundan çok verdiği kiloları ile gündemde. Yer aldığı proje için inanılmaz bir şekilde kilo alan ve onları geri veremeyen Yeşim Ceren Bozoğlu, daha fazla dayanamamış ve bıçak altına yatmıştı. Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, 50 kilo vermiş, neredeyse başka bir kadına dönüşmüştü. Yeşim Ceren Bozoğlu geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde kameralara görüntü verdi ve yaptığı açıklamalar hayli dikkat çekti. Twitter

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Mide ameliyatı olduktan sonra toplam 50 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı. Bozoğlu, bir muhabirin biten evliliğini ima ederek “Hayatta hiç hüsrana uğradınız mı?” diye sorması üzerine şöyle dedi: “Güzel birkaç tokat yedim ama ona tasavvufta şefkat tokadı diyorlar. İyi ki de yemişim. Denizdeki fırtınayı idare etmeden iyi kaptan olunmuyor. Fırtınadan sağ çıktım yani.”



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ELİNDEKİ KURAN-I KERİM'İ GÖSTERDİ; Oyuncu, “Aşkı buldunuz mu?” sorusunu soran muhabirlere ise elindeki poşette Kuran-ı Kerim olduğunu söyleyerek “Gerçek aşkı bununla buldum. İnsani aşk bir yere kadar” yanıtını verdi. Twitter

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