Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Özkul'un eşi Umman Özkul, kızı Güner Özkul, sanatçılar Haldun Dormen, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İzzet Günay, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Arıman ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı cenaze namazı öncesi takımlarının şapkasını giyerek Özkul'un tabutu başında saygı duruşunda bulundu. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Türk milletinin gözü yaşlı. Çok değerli bir sanatçıyı ebediyete uğurluyoruz" dedi.

Helallik alınmasının ardından Özkul'un cenazesi cenaze aracına götürüldü. Kalabalık avluya sığmazken, cenaze aracı uzun süre kalabalık nedeniyle camiden ayrılamadı. Ardından Özkul'un cenazesinin bulunduğu araç Bakırköy Mezarlığı'na doğru yola çıktı. Bu sırada cenazeye katılanlar Özkul'u alkışlar ve "Mahmut Hoca" sloganlarıyla uğurladı.

  • Güncel 07 Ocak 2018 16:12
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