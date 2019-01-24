Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

Aslen Erzurum İspirli olan Eşref Kolçak, 19 Temmuz 2017'de oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak'ı prostat kanserinden kaybetmişti. Daha önce Yeşilçam'ın birçok unutulmaz projesinde yer alan Kolçak'ın, hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Gelin hep beraber usta oyuncun başarılarla dolu 92 yıllık öyküsüne bir göz atalım;