Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

2 yıl önce oğlu Harun Kolçak'ı toprağa veren Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan korkutan bir haber geldi. 92 yaşındaki ünlü oyuncunun Bursa'da apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilen Kolçak'ın, akciğerlerinin su topladığı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği öğrenildi.
Aslen Erzurum İspirli olan Eşref Kolçak, 19 Temmuz 2017'de oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak'ı prostat kanserinden kaybetmişti. Daha önce Yeşilçam'ın birçok unutulmaz projesinde yer alan Kolçak'ın, hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Gelin hep beraber usta oyuncun başarılarla dolu 92 yıllık öyküsüne bir göz atalım;
28 Ocak 1927 tarihinde dünyaya gelen Eşref Kolçak, 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Uzun süre Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı.
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