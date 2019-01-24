Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

Uzun zamandır Bursa'nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

2 yıl önce oğlu Harun Kolçak'ı toprağa veren Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan korkutan bir haber geldi. 92 yaşındaki ünlü oyuncunun Bursa'da apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

114
Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

Yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçirdiği iddia edilen Kolçak'ın, akciğerlerinin su topladığı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

214
Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

Aslen Erzurum İspirli olan Eşref Kolçak, 19 Temmuz 2017'de oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak'ı prostat kanserinden kaybetmişti. Daha önce Yeşilçam'ın birçok unutulmaz projesinde yer alan Kolçak'ın, hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının yaşam öyküsü de merak edilmeye başlandı. Gelin hep beraber usta oyuncun başarılarla dolu 92 yıllık öyküsüne bir göz atalım;

314
Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'tan kötü haber geldi!

28 Ocak 1927 tarihinde dünyaya gelen Eşref Kolçak, 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Uzun süre Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro