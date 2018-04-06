Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti o dizide oynamıştı

Bir döneme damga vuran ve hala akıllardaki yerini koruyan Kaynanlar dizisinin başrol oyuncularından biri hayatını kaybetti. Bu ani ölüm tüm sanat camiasını sarstı. Kaynanalar dizisi ile adını akıllarımıza kazıyan o isim kim?
Türkiye'nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir'de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aydan'ın cenazesinin Cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Ani ölümü ile herkesi şaşkınlığa uğratan Sevda Aydan kimdir?
SEVDA AYDAN KİMDİR? Sevda Aydan'ın vefat haberinden sonra vatandaşlar arama motoru Google üzerinden Sevda Aydan kimdir? sorusunun yanıtını arıyor. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Sevda Aydan; Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedilecek.
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