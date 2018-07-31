Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber!

Sezercik filmindeki kötü çocuk olarak akıllarda kalan Yeşilçam oyuncusu Sıtkı Sezgin'in uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Onur Akay Yeşilçam oyuncusunun hastaneye kaldırıldığını köşesinden duyurdu.

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber!

Sezercik filmindeki 'vurucam kırbacı' repliğiyle akıllarda kalan Yeşilçam oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in bir hastanede uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Oyuncunun hastanede çekilmiş son fotoğraflarını da paylaşan Onur Akay şunları söyledi:

16
Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber!

“10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin acil servisine kaldırıldı. Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede yatarak tedavi gören ve sağlığına kavuşamayan Şişko Nuri’ye, zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu.

26
Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber!

Şişko Nuri şimdilerde ise, “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor.” dedi.

36
Yeşilçam'ın Şişko Nuri'sinden kötü haber!

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro