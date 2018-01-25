Yeşilçam'ın Sezercik'i 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu mahkemeden flaş karar!

Türk sinemasının “Sezercik”i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmaya başka suçtan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Sezer İnanoğlu, SEGBİS ile katıldı.

Film yapımcısı olduğunu söyleyen İnanoğlu, “Müşteki benim boşandığım eşim olur. Kendisiyle halen görüşüyoruz aramızda bir problem yoktur. Onu telefonda tehdit etmedim. Beni neden bu şekilde şikayet etti bilmiyorum. Böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin” dedi.