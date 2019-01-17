Yeşilçam'ın seksi güzeliydi! Müjde Ar'ın son hali korkuttu

Bir döneme damgasını vuran ve Yeşilçam'da rol verdiği erotik karakterlerle sevilen sanatçı Müjde Ar'ın makyajsız son hali sevenlerini korkuttu.

Yeşilçam'ın seksi güzeliydi! Müjde Ar'ın son hali korkuttu

1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda ünlenen ve 1982 yılında gösterime giren İffet filminde rol gereği sevgilisinin tecavüzüne uğrayan Müjde Ar, adeta fenomen haline dönüşmüştü. Günümüzde bile esprisi yapılan o sahne ile dillere düşen güzel oyuncunun son hali ise korkuttu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de muhabirlere takılan Müjde Ar'ın, yorgun ve bitkin hali gözlerden kaçmadı.

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Yeşilçam'ın seksi güzeliydi! Müjde Ar'ın son hali korkuttu

64 yaşında olan Müjde Ar, muhabirlerin sorusu üzerine "Aç karnımızı doyurmaya geldik" diyerek espri yaptı. Lüks bir restoranda arkadaşı ile yemek yedikten sonra alışveriş yapan Ar, son hali ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Müjde Ar'ın bir hayranı fotoğrafa, "Yaşlanmak güzelliğin en büyük düşmanı." yorumunu yaptı. Başka bir hayranı ise, "İşte güzellik böyle gelip geçici arkadaşlar ibret alın." dedi. İşte bir dönemin seksi güzeli Müjde Ar'ın son hali...

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Yeşilçam'ın seksi güzeliydi! Müjde Ar'ın son hali korkuttu

Peki sevenlerini bu fotoğrafla korkutan Müjde Ar kimdir? Tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in çocuğu olarak dünyaya gelen Müjde Ar, Mehtap Ar'ın da ablasıdır. Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı.

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Yeşilçam'ın seksi güzeliydi! Müjde Ar'ın son hali korkuttu

1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.

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