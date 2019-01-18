Yeşilçam'ın seksi güzeli meğer erkekmiş Son hali şoke etti

Ancak bu isimler arasında bulunan Emel Aydan’ın diğerlerinden hayli farklı bir hayat hikayesi var. Storia.me'nin derlemesine göre Aydan, 20’li yaşlarına kadar erkek olarak yaşadı. 1951 yılında dünyaya gelen Emel Aydan, 20’li yaşlarda İtalya’da ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi.