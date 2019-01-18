Yeşilçam'ın seksi güzeli meğer erkekmiş Son hali şoke etti

Bir dönem Yeşilçam'da rol aldığı erotik filmlerle yürek hoplatan Emel Aydan'ın, trans kadın olduğu ortaya çıktı!
Erotik Filmlerin Aranan Yüzüydü :1970'li yılların erotik film furyasında ekranlardan eksik olmayan Emel Aydan, 1951 yılında İstanbul'da doğdu
Birçok ünlü isim o dönemde ekonomik nedenlerle erotik filmlerde rol almayı istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kaldılar. Erotik filmlerin en aranılan oyuncularının başında ise Aydemir Akbaş, Zerrin Egeliler, Arzu Okay, Mine Mutlu, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman, Mine Soley, Emel
Aydan gibi isimler geliyordu.
Ancak bu isimler arasında bulunan Emel Aydan’ın diğerlerinden hayli farklı bir hayat hikayesi var. Storia.me'nin derlemesine göre Aydan, 20’li yaşlarına kadar erkek olarak yaşadı. 1951 yılında dünyaya gelen Emel Aydan, 20’li yaşlarda İtalya’da ameliyat olarak cinsiyet değiştirdi.
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