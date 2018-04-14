Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

Gençliğinizde çapkın bir kadın mıydınız? Çoook. Benim Lakabım da 'çapkın'dı zaten. Bir sürü flörtlerim oldu. Ama ben zekadan çok etkilenirim. Ruhtan etkilenirim. Kaşı gözü güzel diye kimseden etkilenmedim bu yaşıma kadar. Beyni güçlü insanlar bana karizmatik gelir. Mevlana'ya hayranım mesela. Karacaoğlan'a hayranım. Aşk işte onların tasavvur ettiği aşk benim için. Bugün bir erkek ister misiniz hayatınızda? Yalçıncım hayattayken böyle bir konuşma geçmişti aramızda. Daha hastalığını bile bilmiyorduk. Biraz da hastalık hastasıydı. Bir gün bana, "Ben senden önce ölürsem muhakkak evlen" demişti. "Hadi be! Saçmalama" dedim. Evlilik benim için kutsal. Artık bu yaşımda o kutsiyeti bozmam. Yalçıncığımın yerine kimseyi oturtmam. Ha, kafamda yarattığım bir insan olur, belki aşk olur ama evlilik asla.



