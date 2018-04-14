Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

Yeşilçam'da hayat verdiği kötü karakterlerle şöhreti yakalayan Lale Belkıs, "Çok çapkın bir kadındım. 10 kere falan kürtaj olmuştum. Sonrasında çocuk sahibi olamadım" dedi.

Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (80), gençliğinde çapkın bir kadın olduğunu belirtirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan emektar oyuncu, "Sırf, 'Ben bu kadınla birlikte oldum' demek için bile yaklaşan erkekler oluyordu. Valla 10 kere falan kürtaj olmuştum. Gençtim o zaman, istemiyordum. Kendimi daha var edememiştim" ifadelerini kullandı. İşte Lale Balkıs ile yapılan röportajdan bir kesit; 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evliydiniz. Büyük bir aşk mıydı? Büyük aşktı diyemem. Biz daha çok evlendikten sonra sevdik birbirimizi. Evlilik kutsal bir konu. Aşkın gelip geçiciliğinden öte bir şey. Birbirinize sahip çıkmanız gerekiyor. Onun derdini de kendine dert edinmen gerekiyor. Biz öyle gördük.

111
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

"DOKUNDUĞUN ZAMAN BİTER AŞK"
Sizin aşk tarifiniz ne peki? Aşk bir takıntı. Gelip geçici bir şey. Dokunduğun zaman biter aşk. Bir arzulama hali. Godot'yu beklemek gibi. Beklersin, bir türlü gelmez. Geldiği zaman aşk biter. O aşkı ömür boyu yaşatmak istiyorsan dokunmayacaksın. Dokununca başkasını aramaya başlarsın. - Sizin öyle yıllarca beklediğiniz, bir türlü gelmeyen Godot'nuz oldu mu? Sır o! Söylemem. Peki evliliğinizde o 41 yıl nasıl geçti? Hiç kötü bir şeyimiz yoktur. Ne ihanet ne başka bir şey. Birbirimize çok düşkündük.

211
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

Gençliğinizde çapkın bir kadın mıydınız? Çoook. Benim Lakabım da 'çapkın'dı zaten. Bir sürü flörtlerim oldu. Ama ben zekadan çok etkilenirim. Ruhtan etkilenirim. Kaşı gözü güzel diye kimseden etkilenmedim bu yaşıma kadar. Beyni güçlü insanlar bana karizmatik gelir. Mevlana'ya hayranım mesela. Karacaoğlan'a hayranım. Aşk işte onların tasavvur ettiği aşk benim için. Bugün bir erkek ister misiniz hayatınızda? Yalçıncım hayattayken böyle bir konuşma geçmişti aramızda. Daha hastalığını bile bilmiyorduk. Biraz da hastalık hastasıydı. Bir gün bana, "Ben senden önce ölürsem muhakkak evlen" demişti. "Hadi be! Saçmalama" dedim. Evlilik benim için kutsal. Artık bu yaşımda o kutsiyeti bozmam. Yalçıncığımın yerine kimseyi oturtmam. Ha, kafamda yarattığım bir insan olur, belki aşk olur ama evlilik asla.

311
Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs: Çok çapkındım 10 kez kürtaj oldum!

Eşinizin vefatından sonra evlenme teklifi aldınız mı? Aldım. Datça'da yazlığım var. Yalçıncığımın vefatından bir yıl sonraydı. Orada bir beyefendi böyle bir teklifte bulunmuştu. Dedim ki ona, "Bakın şu dağları, tepeleri görüyor musunuz? O dağların hepsini bana verseniz yine de olmaz!" Nasıl tanışmıştınız Yalçın Otağ ile?




411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro