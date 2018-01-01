Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Yeşilçam uçsuz bucaksız bir derya gibi. Bizim bildiklerimizin yanında adı sanı kaybolan veya sadece simasını hatırladığımız ancak ismini bilmediğimiz birçok başarılı oyuncu gelip geçti... Hikmet Taşdemir'de onlardan biri. Yeşilçam'ın kabadayı rollerinin aranan isimlerinden biri olan Hikmet Taşdemir'in son hali ise herkesi şaşırttı.

17
Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir'in şimdiki halini görenler usta oyuncuyu tanıyamadı. Canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vuran isimler arasına giren Hikmet Taşdemir'in son hali görenleri şaşırtıyor.

27
Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR? Şimdilerde kameralardan uzak bir hayatı olan usta oyuncu, bir döneme damga vuran filmlerde candırdığı kötü karakterle hafızalara kazınmıştı. 2 Şubat 1942 Tarihinde Erzurum’da doğdu. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Tavsiye edilmesine rağmen sahne ismi kullanmayan ender sinema sanatçılarından biridir. Sinemaya ilk olarak 197 1 yılında çekilen Baba (film) 1971 ile adım attı.

37
Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat