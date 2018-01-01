Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Yeşilçam uçsuz bucaksız bir derya gibi. Bizim bildiklerimizin yanında adı sanı kaybolan veya sadece simasını hatırladığımız ancak ismini bilmediğimiz birçok başarılı oyuncu gelip geçti... Hikmet Taşdemir'de onlardan biri. Yeşilçam'ın kabadayı rollerinin aranan isimlerinden biri olan Hikmet Taşdemir'in son hali ise herkesi şaşırttı.
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir'in şimdiki halini görenler usta oyuncuyu tanıyamadı. Canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vuran isimler arasına giren Hikmet Taşdemir'in son hali görenleri şaşırtıyor.
HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR? Şimdilerde kameralardan uzak bir hayatı olan usta oyuncu, bir döneme damga vuran filmlerde candırdığı kötü karakterle hafızalara kazınmıştı. 2 Şubat 1942 Tarihinde Erzurum’da doğdu. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Tavsiye edilmesine rağmen sahne ismi kullanmayan ender sinema sanatçılarından biridir. Sinemaya ilk olarak 197 1 yılında çekilen Baba (film) 1971 ile adım attı.
Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.
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