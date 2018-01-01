Yeşilçam'ın kabadayısıydı Hikmet Taşdemir'in son haline bakın

Yeşilçam uçsuz bucaksız bir derya gibi. Bizim bildiklerimizin yanında adı sanı kaybolan veya sadece simasını hatırladığımız ancak ismini bilmediğimiz birçok başarılı oyuncu gelip geçti... Hikmet Taşdemir'de onlardan biri. Yeşilçam'ın kabadayı rollerinin aranan isimlerinden biri olan Hikmet Taşdemir'in son hali ise herkesi şaşırttı.