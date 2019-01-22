Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

Filmde şuh bir şekilde içkisini içen, yuvarlak vücut hatları dönemin güzellik anlayışını neredeyse tamamen yansıtan bu kadının adı Emel Aydan. Bazılarınız onu tanımış ama henüz tanışmamış olabilir...
Kızıl saçları ve baygın bakışlarıyla rol arkadaşlarının ve izleyicinin aklını başından alan Emel Aydan, aslında Türkiye'nin ilk trans kadın oyuncularından.
Özellikle Metin Akpınar ve Zeki Alasya filmlerinden gözlerimizin aşina olduğu oyuncu ve yönetmen Hüseyin Kaşif de Emel Aydan'ın babası.
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