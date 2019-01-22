Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

Yeşilçam'ın özellikle 70'li yıllarına damga vuran isim Emel Aydan... Jönlerin bile gerçek kadın sandığı ve aşık olduğu Yeşilçam'ın ilk trans kadını Emel Ayda'nın hayatı sizi çok şaşırtacak.

Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

Filmde şuh bir şekilde içkisini içen, yuvarlak vücut hatları dönemin güzellik anlayışını neredeyse tamamen yansıtan bu kadının adı Emel Aydan. Bazılarınız onu tanımış ama henüz tanışmamış olabilir...

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Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

Kızıl saçları ve baygın bakışlarıyla rol arkadaşlarının ve izleyicinin aklını başından alan Emel Aydan, aslında Türkiye'nin ilk trans kadın oyuncularından.

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Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

İlginç olan şu ki, aynı filmde rol aldığı arkadaşları bile onun trans kadın olduğunu bilmiyorlarmış. Hatta yıllar sonra gazetelerde haber olunca, sinema seyircisinin de bu gerçek karşısında şaşırdığı bilinen bir gerçek.

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Yeşilçam'da jönlerin aşık olduğu ilk trans kadındı! Şimdiki haline bir bakın

Özellikle Metin Akpınar ve Zeki Alasya filmlerinden gözlerimizin aşina olduğu oyuncu ve yönetmen Hüseyin Kaşif de Emel Aydan'ın babası.

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