Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri yıllar sonra bir çatı altında buluştu. Unutulmaz filmlere hayat veren sanatçılar Mehtap Anıl, Atilla Pekdemir, Hikmet Karagöz, Meral Küçükerol Kartal'da bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatlarını sürdürüyor.

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Türkiye'nin ilk ve tek Sanatçı Yaşam Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Darülaceze Müdürlüğü tarafından, 2011'de açıldı. 11 kadın ve 19 erkek olmak üzere toplam 30 sanatçının bulunduğu Sanatçı Yaşam Evi'nde Türk Sineması ve tiyatrosunun önemli baş yapıtlarında rol almış bir döneme damga vurmuş sanatçılar yaşıyor.

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Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Başarılı oyunculuklarıyla filmlere damga vuran Mehtap Anıl, Atilla Pekdemir, Hikmet Karagöz ve Meral Küçükerol Kartal'da bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatlarını sürdürüyor. Sanattan hiç kopmadan dolu dolu bir 52 yıl geçirdiğini söyleyen Meral Küçükerol bu sanatçılardan birisi.

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Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

"BU ZAMANA KADAR HEP YALNIZDIM" Son 2 yıldır Sanatçı Yaşam Evi'nde yaşadığını belirten Meral Küçükerol, "Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Buradan çok memnunum ve her şey çok güzel. Gün içinde kültürel ve sosyal birçok faaliyetimiz oluyor.

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Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

-Bir hayvansever olarak burada kedilerle ilgileniyor, onları besliyorum. Kendimi kedilere adadım. Böyle mutlu mesut yaşıyoruz. Bu zamana kadar hep yalnız yaşadım.

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