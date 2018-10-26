Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

YEŞİLÇAM'da oynadığı erotik filmlerle tanınan Emel Aydan'ın erkek iken cinsiyet değiştirerek kadın olduğu ve uzun yıllar rol arkadaşlarının bile bunu fark edemediğini biliyor muydunuz? Lüküs Hayat isimli müzikali ve 'Ah Nerede Vah Nerede' gibi filmlerde de oynayan Emel Aydan'ın, aslında erkek olduğunu anlayan ilk isim ise ünlü oyuncu Gazanfer Özcan olmuş? Emel Aydan'ın gerçek ismi neymiş? Babası hangi ünlü oyuncu? Emel Aydan'ın son hali nasıl?..