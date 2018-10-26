Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

1951 yılında ünlü oyuncu Hüseyin Kaşif'in oğlu Erdoğan Kaşif olarak dünyaya gelen Emel Aydan, 20'li yaşlarında Roma'da gizlice ameliyat olup cinsiyet değiştirdi. Yeşilçam'da erotik filmlerde oynadı ama kimse onun cinsiyet değiştirdiğini fark edemedi...

Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

YEŞİLÇAM'da oynadığı erotik filmlerle tanınan Emel Aydan'ın erkek iken cinsiyet değiştirerek kadın olduğu ve uzun yıllar rol arkadaşlarının bile bunu fark edemediğini biliyor muydunuz? Lüküs Hayat isimli müzikali ve 'Ah Nerede Vah Nerede' gibi filmlerde de oynayan Emel Aydan'ın, aslında erkek olduğunu anlayan ilk isim ise ünlü oyuncu Gazanfer Özcan olmuş? Emel Aydan'ın gerçek ismi neymiş? Babası hangi ünlü oyuncu? Emel Aydan'ın son hali nasıl?..

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Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

Emel Aydan, 1951'de Erdoğan Kaşif ismiyle İstanbul'da dünyaya geldi ve 20'li yaşların hemen başında Roma'da ameliyat ile cinsiyet değiştirdi.

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Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

Daha sonra İtalya ve İsviçre'de 'Rita Santiago' ismiyle striptizcilik yapan Emel Aydan, Türkiye'ye döndüğünde ise kendini Yeşilçam'da buldu.

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Yeşilçam oyuncusu cinsiyet değiştirdi! İşte Emel Aydan'ın son hali...

1970'li yılların ortalarında Türkiye'ye geri dönen Emel Aydan, bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde rol almaya başladı...

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