Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman'dan kötü haber! Durumu ağır

Türkan Şoray Filiz Akın, Fatma Girik gibi isimlerle birlikte oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman'ın (69), yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Arman'ın kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ağır olduğu ortaya çıktı.

Kanser tedavisi gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Aytaç Arman'ın (69), yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Haberi bütün ünlülerin haberlerini veren Onur Akay verdi. Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, “Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Twitter

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Bugün sabah Tahir Sarıkaya’nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker’le, Yalçın Menteş’i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu. Twitter

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İstanbul Onkoloji Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan değerli oyuncumuzun durumu çok ağır, ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Twitter

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