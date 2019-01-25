Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Bir dönem şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeliz Yeşilmen neredeyse her sözü ve davranışı ile magazin basınına konu oluyor. Özel hayatı ile de hep çok konuşulan Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımı olay oldu, sosyal medyada yorum yağdı.
Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan hacamat yaptırmak günümüzde ünlülerin son trendi oldu. Bu trende uyan son isim Yeliz Yeşilmen oldu. İnstagram hesabından hacamat yaptırdığı görüntüleri paylaşan Yeşilmen büyük tepki aldı.
YORUMLARA KAPATTI: Hacamat videosunu paylaştıktan kısa süre sonra yorumlara kapatan Yeliz Yeşilmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü.
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