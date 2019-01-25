Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Bir dönem şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeliz Yeşilmen neredeyse her sözü ve davranışı ile magazin basınına konu oluyor. Özel hayatı ile de hep çok konuşulan Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımı olay oldu, sosyal medyada yorum yağdı.

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