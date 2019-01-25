Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Son günlerde adını sık sık magazin programlarında duymaya alıştığımız Yeliz Yeşilmen bu kez takipçilerini kızdırdı. Kuran okunurken yarı çıplak bir halde hamacat yaptıran Yeliz Yeşilmen'in bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Bir dönem şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeliz Yeşilmen neredeyse her sözü ve davranışı ile magazin basınına konu oluyor. Özel hayatı ile de hep çok konuşulan Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımı olay oldu, sosyal medyada yorum yağdı.

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Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan hacamat yaptırmak günümüzde ünlülerin son trendi oldu. Bu trende uyan son isim Yeliz Yeşilmen oldu. İnstagram hesabından hacamat yaptırdığı görüntüleri paylaşan Yeşilmen büyük tepki aldı.

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Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

Takipçilerin tepkisi Yeliz Yeşilmen'in hacamat yaptırmasından çok, Kuran okunurken yarıçıplak halde uzanması oldu. Birçok takipçi bu videonun çok yersiz olduğunu ve Kuran okunan bir ortamda bu davranışların yakışık almadığını söyledi.

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Yeşil Yeşilmen'in yarı çıplak hacamat videosu olay! Kuran okunurken...

YORUMLARA KAPATTI: Hacamat videosunu paylaştıktan kısa süre sonra yorumlara kapatan Yeliz Yeşilmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü.
İŞTE OLAY OLAN O VİDEO

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