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Yeşil pasaport sahiplerine vize ayarı- kaç avro ödeyecekler

Yeşil pasaport sahiplerine vize ayarı- kaç avro ödeyecekler

Yeşil pasaport sahiplerini üzecek haber Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Yeşil pasaportu olan vatandaşlar artık Avrupa sınırlarına vizesiz giremeyecekler. 2020 yılından itibaren yeşil pasaport sahipleri Avrupa'ya geçişlerinde güvenlik formu dolduracak ve 7 avro ücret ödeyecek.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:30 - Güncelleme: 05-07-2018 10:10

Yeşil pasaport sahiplerine ne yapacak, yeşil pasaport sahipleri Avrupa'ya geçiş yaparken vize alması şart mı, güvenlik formu doldurma işlemi nasıl ve nereden yapılacak ve Avrupa^ya geçiş ücreti kaç para oldu araştırmaları vatandaşların kafasını karıştırdı. Peki yeni sistem ne zaman başlayacak, nasıl işleyecek?

Avrupa Parlamentosu’nun, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yeni sistem, şimdiye kadar vizeye ihtiyaç duymadan AB’ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat izni almalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB’ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu izleyin” denildi.

 

Bu açıklama, yeşil pasaport sahibi kişilerin de artık Avrupa’ya seyahat etmeden önce vize benzeri bir uygulamaya tabi tutulacağı anlamına geliyor.

2020’DEN SONRA GEÇERLİ OLACAK: Avrupa Parlamentosu’nun paylaştığı videonun açıklaması ise şöyle:

“2020 yılında vizesiz geçiş hakkı olan 39 milyon yolcunun AB’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yolcular, ETIAS’a (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) başvurmak zorunda. AB’ye gelmeden önce 7 Avro karşılığında internet üzerinden sisteme başvurmaları gerekiyor. 18 yaşının altındaki ve 70 yaşının üstündeki yolcular, sisteme başvururken herhangi bir ücret ödemeyecek. Başvurular, güvenlik birimleri tarafından kontrol edilecek.”

YEŞİL PASAPORT NEDİR: Türkiye’de bilindiği gibi umuma mahsus (Bordo), hususi (Yeşil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere toplam 5 çeşit pasaport türü bulunmaktadır. Herbiri farklı statüdeki kişilere verilmektedir. Bu pasaportlar arasında yeşil (Hususi) pasaport, genel olarak bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara verilen bir pasaport türüdür. Ancak bunun için bazı prosedürler uygulanmaktadır.

YEŞİL PASASPORTU KİMLER ALABİLİR: Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilir.

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