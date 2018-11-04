Yeryüzünün en güzel kızı Vietnam'dan çıktı işte o güzel...

Yeryüzü Güzellik Yarışması'na bu yıl Filipinler ev sahipliği yaptı. Yarışmada birinciliği 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen elde etti.

Yeryüzünün en güzel kızı Vietnam'dan çıktı işte o güzel...

FİLİPİNLER'de düzenlenen Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda birinciliği Vietnamlı güzelin oldu. Yarışmayı 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen kazandı. Vietnamlı güzel, pazarlama bölümünde okuyor ve iyi derecede İngilizce biliyor. Yeryüzü Güzeli, ayrıca kedileri çok seviyor.

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Yeryüzünün en güzel kızı Vietnam'dan çıktı işte o güzel...

Filipinler’deki Mall of Asia isimli alışveriş merkezinde yapılan Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu.

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Yeryüzünün en güzel kızı Vietnam'dan çıktı işte o güzel...

Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, ilk kez 2010 yılında yarışmayı takip etmeye başladığını ve o zamandan beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

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Yeryüzünün en güzel kızı Vietnam'dan çıktı işte o güzel...

Vietnam’ın güneyindeki Benche eyaletinde doğan Nguyen, yarışmadaki tanıtım videosunda, memleketinin kıyısında bulunduğu Mekong Nehri’ni ve halkını korumaya yönelik çevre projesini anlatmıştı.

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