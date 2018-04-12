Yersen! Polise göre yarım ton esrarı fareler yedi

Arjantin'de uyuşturucu operasyonunda el konulan uyuşturucuların tutulduğu depodan 500 kilo esrar kayboldu.. Polisler "Fareler yemiştir" dedi... Ancak 8 polis memuru görevden alındı...

Yersen! Polise göre yarım ton esrarı fareler yedi

ARJANTİN'de "yersen böyle" haberlerinden birine daha imza atıldı... Polise ait bir depoda ortadan kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru görevden alındı. Guardian gazetesinin haberine göre, yarım ton esrarın ortadan kaybolduğu, başkent Buenos Aires'e 60 kilometre uzaklıktaki Pilar'da bulunan depoda yapılan kontrolde ortaya çıktı. Ancak adli tıp uzmanları, mahkemede yaptıkları açıklamalarda, farelerin esrarı yiyecek sanıp yemesinin mümkün olmadığını anlattı...

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Yersen! Polise göre yarım ton esrarı fareler yedi

Guardian gazetesinin haberine göre, yarım ton esrarın ortadan kaybolduğu, başkent Buenos Aires'e 60 kilometre uzaklıktaki Pilar'da bulunan depoda yapılan kontrolde ortaya çıktı. Kaybolan büyük miktardaki esrar, iki yıldır depoda tutuluyordu. Ancak, kayıtlara göre depoda, operasyonlarda ele geçirilen altı bin kilo esrar bulunması gerekirken, 5 bin 460 kilo olduğu fark edildi.

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Yersen! Polise göre yarım ton esrarı fareler yedi

SORUŞTURMACIYA "FARELER YEDİ" DEDİLER... Şüpheler, geçen yıl Nisan ayında görevden ayrılırken, ele geçirilen esrar miktarını imzalamayan kentin eski Emniyet Müdürü Javier Specia üzerinde toplandı. Specia'nın yerine görev gelen Müdürü Emiliyo Portero, eksikliği fark etti ve konuyu iç soruşturma birimine aktardı. Hakim karşısına çıkan Specia ve üç astı da, kayıp esrarı "farelerin yediğini" öne sürdü.

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Yersen! Polise göre yarım ton esrarı fareler yedi

ADLİ TIP UZMANLARI: MÜMKÜN DEĞİL... Ancak adli tıp uzmanları, mahkemede yaptıkları açıklamalarda, farelerin esrarı yiyecek sanıp yemesinin mümkün olmadığını ve çok sayıda farenin uyuşturucuyu yemesi durumunda, depoda çok sayıda ölü farenin bulunması gerektiğini belirtti.

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