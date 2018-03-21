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Yerliotomobile CEO ataması Bakan Özlü konuştu

Yerliotomobile CEO ataması Bakan Özlü konuştu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Bakanı, yerli otomobille ilgili CEO atamasının bu ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Özlü, şirket kurulumunun ise önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 12:45 - Güncelleme: 21-03-2018 12:45

Yerli otomobilin CEO'su bu ay içerisinde belli olacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Fairmont Quasar Hotel'de düzenlediği 44'üncü Olağan Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Özlü, "Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özlü, bir gazetecinin, "TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi" şeklindeki sorusuna ise "TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak" diye cevap verdi.

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