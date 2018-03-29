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Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu

Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk defa gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Toplantıda, toplam 4.8 milyar dolar bedeli olan 29 proje değerlendirildi

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 23:05 - Güncelleme: 29-03-2018 23:05

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 18.45'te başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.

Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

Toplam 4,8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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