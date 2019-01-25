Yerli ve milli deterjan Boron resmen satışa çıkarıldı

Yüzde yüz doğal mineralli içerikten üretilen boron, insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri içermiyor.

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeni temizlikte de iddialı hale geldi. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, katma değerli yeni temizlik ürününü piyasaya sürdü.

PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

İçeriğinde doğal mineraller ve bitkisel içerikli hammaddeler yer alan yerli ve milli temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısı bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR

Ar-Ge projelerinin sonucu olarak üretilen 'BORON' bordan elde edilen boraks, bitkisel sabun, soda aktif oksijen ve benzeri tamamen doğal maddelerden üretildi. BORON; insan sağlığını tehdit etmeyen, fosfat içermeyen çevreye duyarlı, borat özlü milli bir deterjan olarak büyük marketlerde yerini aldı.