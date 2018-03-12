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Yerli ve milli derecelendirme kuruluşu geliyor BDDK Başkanı açıkladı

Yerli ve milli derecelendirme kuruluşu geliyor BDDK Başkanı açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Akben, yıl içinde milli bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı hedeflediklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 16:04 - Güncelleme: 12-03-2018 16:04

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, son olarak da 7 Türk şirketinin notunu bir kademe indirmiş, üçünün notunu ise teyit etmişti. Moody's, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin notlarını da düşürmüştü. Türkiye ekonomisi için skandal kararlara imza atan uluslararası decelendirme kuruluşlarıyla ilgili BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben flaş açıklamalarda bulundu. Akben, yerli ve milli bir kredi derecelendirme kuruluna ihtiyaç olduğunu söyleyerek bu kuruluşun yıl içinde kurulacağını açıkladı.

Kuruluşun yapısıyla ilgili bilgi veren Akben, "Özel bir şirket olabilir ama şu anki yapıda zor görünüyor. Bankalarımız ortaklık şeklinde yapabilirler, şirketler de ortak olabilir. Kimsenin payının yüzde 10'u geçmemesini öngörüyoruz. Kredi Kayıt Bürosu'na benzer bir yapıda olabilir" diye konuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen 'Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmaların sürdüğünü belirten Akben, "Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak" diye konuştu.

BAĞIMSIZ-TARAFSIZ OLACAK:  Akben, "Bankamız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız. Kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesi önemli" diye konuştu. 

BU YIL İÇİNDE KURULACAK: Türkiye’de bir tane derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç bulunduğunu söyleyen BDDK Başkanı, "Zaten, tabii bu iş kurulduğunda, belki ancak birkaç yıl içinde veriler toplanabilecek. Burada Çin veya Hindistan, belki Fitch bunun içine Onlardan bir ortaklık yapısı da girerse zaten onların know how’ı ve onların uluslararası şeyi de kullanılabilirse bir fayda temin edebilir. Yerli kredi derecelendirme kuruluşunun bankaların borçlanma maliyetine de katkı sağlayacak. Bizim Türk lirası krediler üzerindeki rate’ler yüzde 100 risk ağırlığına tabi. Bu kuruluşlar şu anda Türkiye’deki risk ağırlığını 20’ye kadar düşürebilirler. Belki sıfıra kadar getirebilirler. TL kredilerde daha düşük not verebilirler. Belki de yüksek de verebilirler tabii Mühim olan Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının olması. Milli kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Moody's iyice şaşırdı! 7 şirket ve 2 büyükşehire operasyon...

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • He yav 12 Mart 2018 17:38 "Habere bak Türkiyenin durumunu degerlendir" iste tamda O Dönem bitti, kim gelirse gelsin ilk isi YALAKALARDAN kurtulmak sonrada Okul Düzenini Adam gibi kurmak gerekecek. Bu da Bu Millete zor anlatilir, hayirlisi bakacagiz.

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