Yerli otomobille ilgili Bakan'dan flaş açıklamalar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CNN Türk canlı yayınında yerli otomobille ilgili teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO'sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu. Özlü, "Küresel çapta başarılı olmuş 3 kişi arasında CEO seçilecek" dedi.

3 MİLYAR DOLAR YATIRIM: Bakan Özlü, yerli otomobilin orta sınıf (C) platformda olacağını ve 5 farklı kasa tipinden oluşacağını belirterek, ön görülen yatırım tutarının ise 3 milyar dolar hesaplandığını açıkladı.

ŞARJ İSTASYONLARI HLANLAMALARI BAŞLADI: Bakan Özlü, alternatifli teşvik ve destek modelleri üzerinde çalışıldığı aktardı. Bakan Özlü, batarya teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı olduğuna işaret ederek bu noktadaki maliyetlerin zaman içinde düşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Özlü, şarj istasyonları planlamalarına da geçildiğini aktardı.

PROTOTİP 2019'DA ÇIKACAK: Bakan Özlü, prototipin 2019'da oluşturulmasında bir sıkıntı görmediklerini belirtti. Hali hazırda sipariş vermek isteyen çok sayıda yurttaşın olduğunu belirten Bakan Özlü, kalite ve fiyat bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koyacaklarını aktardı.