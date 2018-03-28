Yerli otomobilin tasarımı nasıl olacak?

Koçak, Avrupa'nın 5'inci büyük binek otomobil pazarına sahip Türkiye'de, otomotiv pazarının son derece dinamik olduğunu söyledi.

Türk lirasında her ne kadar yüzde 30'lara varan değer kaybı olsa da bu pazarın dinamizmini koruduğunu vurgulayan Koçak, "Batı Avrupa ile mukayese edildiği zaman otomobiller üzerinde 3-4 kat daha fazla vergi olmasına rağmen yılda 1 milyon civarında otomobilin satıldığı, talebin son derece canlı olduğu, genç nüfusun fazla olduğu bir pazar Türkiye." dedi.

Koçak, bundan dolayı Türkiye'de otomobil işi yapmanın son derece doğru olduğunu ancak dünya genelinde mevcut düzende önemli bir değişimin yaşandığını vurgulayarak, "İçten yanmalı motorlardan elektrikli otomobil alternatif yakıt platformlarına hızlı bir geçiş var. Burada Asya pazarları daha hızlı bir değişimden geçiyor. Olgunlaşmış markaların yer aldığı Batı Avrupa'da bu biraz daha yavaş ilerliyor. Bizim de Türkiye olarak, bu durumu iyi değerlendirip, kendi teknolojimizi geliştirip bir an önce bu dönüşümden faydalanıp otomotiv üreticiliği ve marka yaratma konusunda fırsat gördüğümüz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böyle bir oluşum olduğu zaman da memnuniyetle bunun bir parçası olma yönünde karar aldık. Çalışmalar da oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

"Takvimde herhangi bir sapma söz konusu değil"

Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek, üzerinde çalışmaların devam ettiği yerli otomobile ilişkin bilgiler veren Koçak, şunları kaydetti:

"Otomobil yüzde 100 elektrikli bir otomobil olacak. Bir platform üzerinden 3 farklı otomobil yaklaşık 1-1,5 yıllık aralıklarla piyasaya sunuluyor olabilecek. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklanmış olan takvime şu anda sadık kalmaya gayret etmeye devam ediyoruz. 2019 yılı sonuna kadar ilk prototipi gerçekleştirip sunmayı, daha sonra da 2022 yılı içerisinde ilk üretimimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda takvimde herhangi bir sapma söz konusu değil.

Teknoloji olanakları, şirket oluşumu ve yönetici kadrosunun seçimi aşamasındayız. Sayın Bakanımız zaten bu konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. Yani proje takvimine uygun olarak hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz Türkiye'nin elektrikli otomobildeki bu dönüşümü iyi değerlendireceğini ve bu fırsatı kullanarak kenti markasını yaratıp, dünya standartlarında teknolojiye sahip bir otomobil üreteceğine inanıyoruz."

Fiziki gerçekleşmelere yönelik değerlendirmelerde de bulunan Koçak, "Tüketicinin ilk göreceği somut girişim 2019 yılı sonunda ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz prototiple oluşacak." ifadesini kullandı.

"Her geçen gün biraz daha hızlanıyoruz"

Koçak, yer konusunda Türkiye'nin her yerinden önemli teklifler olduğunu, bunların hepsinin değerlendirileceğini belirterek, "Şu anda o aşamaya gelmek için biraz erken bir noktadayız. Bütün lojistik imkanlar, yan sanayinin imkanları, platform paylaşım imkanları, hepsi şu anda değerlendirilme aşamasında. Her geçen gün biraz daha hızlanıyoruz çünkü başlangıçtaki o sancılı konular biraz daha hızlı aşılıyor. Önümüzdeki dönemde, daha sık ve hızlı bir bilgilendirme sürecine gireceğiz." diye konuştu.

"Şirket oluşumuna çok yaklaşmış noktadayız. Şirketin, önümüzdeki günler içinde kurulup, yönetim takımının belirlenmesi aşamasına kadar geldik şu anda." diyen Koçak, bir yandan da Ortak Girişim Grubu'na üye şirketlerin oluşturmuş olduğu bir komiteyle teknoloji benzeri bütün süreçleri devam ettirdiklerini anlattı.

Yerli otomobilin tasarımı

"Türkiye'nin otomobili"nin tasarımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Koçak, "Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz ama bu noktadan sonra çalışmalar biraz daha hızlanacak. Seçim, değerlendirme, araştırma süreci çok zaman alıyor. Bu aşamaların sonuna doğru yaklaştık. Dolayısıyla biraz daha hızlanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Koçak, tasarımın da yerli olduğuna dikkati çekerek, "Yerli ve milli bir otomobilden anladığımız o." dedi.

"Çin'de satılan elektrikli araçla toplamı dünyanın 2-3 katı"

Koçak, Çin'de çok ciddi üretim kapasitesi ve otomotiv pazarının bulunduğunu, bu ülkenin Avrupa ve Amerikalı üreticilerin önüne geçebilmek için elektrikli otomobilde başarılı olmayı fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

Bu alanda çok fazla yatırım yapan Çin'de şu anda 20'nin üzerinde batarya üreten firma bulunduğunu ve hepsinin çok büyük hacimlere sahip olduğunu anlatan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon adet elektrikli araç üretildi ve satıldı Çin'de. Her yıl yaklaşık yüzde 20 oranında bir büyüme beklentisi var. Dolayısıyla Çin'de satılan elektrikli araçların toplamı, bütün dünya toplamının neredeyse 2-3 katı kadar büyüklükte. Çok fazla konuşulan Tesla var gündemde ama Tesla daha çok marka olarak gündemde olan, fakat hacim olarak Çin'deki birçok üreticinin oldukça gerisinde olan bir marka. Mesela Çin pazarının elektrikli otomobildeki en büyük satıcısı, lideri yıllık yaklaşık 100 bin adetlere ulaşmış durumda ve her modeli için 30 bin adet araç satar durumda. Bunlar çok önemli hacimler. Dolayısıyla ben Asya'yı hem teknoloji açısından hem de pazar imkanları açısından çok avantajlı görüyorum. Şarj altyapısının sağlanması, bu işin büyümesi için en önemli imkan."