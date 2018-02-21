Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK), tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Kule, Kornet veya Mızrak tanksavar füzelerinin kullanımına göre iki ayrı konfigürasyonda sunulmakta...

Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

Yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK), tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Kule, Kornet veya Mızrak tanksavar füzelerinin kullanımına göre iki ayrı konfigürasyonda sunulmakta... Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK) sayesinde; nişancı, araç içerisinde balistik koruma altında kontrol konsolu vasıtasıyla gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor.

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Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

UKTK sistemi, Kornet ve Mızrak füzelerinin maksimum etkili menzilinde, taşıyıcı zırhlı platform üzerinde etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Sistem modüler mimarisi sayesinde, farklı tanksavar silahlarının kolay şekilde entegre edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Geleneksel silah kulelerinin aksine, uzaktan komutalı kulelerde herhangi bir sepet yapısı bulunmadığından sistem tamamen araç tavanının üzerinde yer almakta ve araç içerisine herhangi bir girişim söz konusu olmamaktadır. Bu sayede, araç içi kullanılabilir hacim artmaktadır.

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Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

Kule; tahrik sistemi, atış kontrol, bekâ ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmakta, üzerindeki elektro-optik görüş sistemi sayesinde gece/gündüz, her türlü hava şartında görev yapabilmektedir. Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde bir çok farklı tipteki zırhlı araca entegre edilebilmektedir. Kule, ana silah olarak iki adet KORNET-E veya iki adet MIZRAK-O füzesi ile teçhiz edilebilmektedir. Füzelerle beraber bir adet eş eksenli 7.62 mm makineli tüfek, ikincil silah olarak kulenin ateş gücünü artırmakta ve görev alanını genişletmektedir.

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Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

İkincil silahın; kurma, tetik düşürme, ateşlenmemiş mühimmatın elektrik tahrikiyle dışarı atılması gibi fonksiyonları araç içinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Kule, elektrikli tahrik sistemine ve hareket halinde isabet oranını arttırmaya yönelik iki eksen stabilizasyon yeteneğine sahiptir. Kule, en az 60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve -25° ile +25° derece arasında yükseliş açısı yeteneğine sahiptir. Kule, en az 60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebilme yeteneğine ve -25° ile +25° derece arasında yükseliş açısı yeteneğine sahiptir. Tanksavar Uzaktan Komutalı Kule; termal kamera, gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe ölçerden oluşan, iki eksen stabilize görüş sistemi ve kule içerisinde yer alan atış kontrol sistemi sayesinde ileri düzey atış kontrol yeteneğine sahiptir.

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