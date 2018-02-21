Yerli olarak üretildi: Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi!

Kule; tahrik sistemi, atış kontrol, bekâ ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırmakta, üzerindeki elektro-optik görüş sistemi sayesinde gece/gündüz, her türlü hava şartında görev yapabilmektedir. Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde bir çok farklı tipteki zırhlı araca entegre edilebilmektedir. Kule, ana silah olarak iki adet KORNET-E veya iki adet MIZRAK-O füzesi ile teçhiz edilebilmektedir. Füzelerle beraber bir adet eş eksenli 7.62 mm makineli tüfek, ikincil silah olarak kulenin ateş gücünü artırmakta ve görev alanını genişletmektedir.