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Yerli Neron ! İş yerini önce kundakladı sonra izledi

Yerli Neron ! İş yerini önce kundakladı sonra izledi

ANKARA'da çalıştığı iş yerini kundakladıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek yangını izlemeye giden Yılmaz T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kundaklama sonrası kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:54 - Güncelleme: 18-10-2018 15:54

Olay, 3 Ekim'de Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 1528'inci sokakta bulunan S.T.A.'ya ait oto yedek parçası satan dükkan, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir kişinin yangından önce iş yerinin önüne geldiğini ve daha sonra park halindeki otomobiline binerek olay yerinden kaçtığını tespit etti.

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Polis ekipleri şüphelinin bir eve gidip kıyafetlerini değiştirdikten sonra yangını izlemek için tekrar dükkana döndüğü tespit etti. İş yeri sahibi S.T.A. ise görüntüleri izlediğinde, şüphelinin çalışanlarından Yılmaz T. (31) olduğunu söyledi. Yılmaz T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dükkan sahibi S.T.A. iş yerinde 120 bin liralık hasar oluştuğunu ve işçisi Yılmaz T.'nin, yangını sayım olacağı için çıkarmış olabileceğini söyledi.

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