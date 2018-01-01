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Yerli mühimmatta dev adım!

Yerli mühimmatta dev adım!

TÜBİTAK SAGE’nin IDEF17’de açıkladığı termobarik mühimmat üretimi aşaması bir adım öteye taşınıyor. Çalışmalar tamamlandığında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), termobarik patlayıcı seri üretimine başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 22:50 - Güncelleme: 01-01-2018 00:26

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) 26 Ocak günü gerçekleşen Ar-Ge projeleri imza töreninde Harp Başlıkları İçin Termobarik Patlayıcı Geliştirilmesi (TENDÜREK) Projesinde yeni bir aşamaya ulaşıldı.

TÜBİTAK SAGE ve MKEK’in ortaklaşa yürüttüğü ve 2013’te yürürlüğe giren projede, yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesi amaçlanıyor. Sözleşme çerçevesinde TÜBİTAK SAGE, imzalanan yeni Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlayacak. Anlaşmaya göre TÜBİTAK SAGE’nin ana yükleniciliğinde proje üç yılda tamamlanacak. TÜBİTAK MAM ve MKEK alt yüklenici olarak görev yapacak.

Projenin ilk etabında TÜBİTAK SAGE, toz termobarik patlayıcıyı milli imkanlarla geliştirecek. TÜBİTAK SAGE ayrıca, Toz Termobarik Patlayıcı Büyük Ölçekli Üretim Tesisi’nin tasarımı, kurulumu ve devreye alınması görevlerini sütlenecek.

TÜBİTAK MAM düşük ölçekli üretimi üstlenecek. MKEK ise, TÜBİTAK MAM’ın üretimini devralacak ve daha yüksek kapasitede üretimini sağlayacak MKEK bu aşamadan itibaren çeşitli mühimmatlarda termobarik patlayıcının kullanılmasına geçecek. Proje, maliyeti düşürürken dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 00:10 Çalışmalar tamamlandığında üretimine başlayaCak!..... Cek !.. Ama Fotoğraf yayında…!

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