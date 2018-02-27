Yerli imkanlarla geliştirildi: Düşmana korku salacak!

Stabilize Silah Sistemleri ailesinde Stabilize Makinalı Tüfek Platformu (STAMP) Sisteminin bir üst grubunda yer alan STOP, STAMP sistemi ile ortak bazı alt birimlere sahip olup benzer özellikler taşımakta. STOP, stabilize edilen bir taret üzerine yerleştirilmiş olan Top, Elektro-Optik görüş birimleri içeren ve Silah Kumanda Birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine, modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemi.
STOP Sistemi, gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve atış yapılabilmesini sağlayabiliyor. Silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmemesi ve hedef üzerinde kalabilmesi için, taret stabilize edilmiştir. Aynı zamanda otomatik hedef takip yeteneğine de sahip sistem ile üzerine yerleştirilmiş olduğu platform veya hedef hareket halindeyken isabetli atış yapılabiliyor.
STOP Sisteminde 25 mm KBA ve 25mm M242 Bushmaster otomatik top silah olarak kullanılmakta, değişik görev ihtiyaçları için farklı algılayıcılar ile de donatılabiliyor.
STOP Sistemi, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplamakta, meteoroljik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini de dahil ederek atış sırasında otomatik balistik düzeltme yapabiliyor.
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