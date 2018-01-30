Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli İnsansız Hava Aracı Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

18
Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

28
Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

7 km yükseklikte 18 saat görev yapabilen blok-a tipi Ankaların ardından, 10km yükseklikte 24 saat görev yapabilen Anka’nın ikinci modeli Anka-B tamamlandı. ASELSAN üretimi elektro-optik (FLIR) kameralarla donatılan ANKA, 250 kg faydalı yük taşıyabiliyor, gece-gündüz şartlarında otomatik iniş-kalkış yapabiliyor.

1,5 tonluk kalkış ağırlığındaki ilk ANKA’ların ardından Türk mühendisleri ‘silahlı İHA’ için de kolları sıvadı. 5 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak ANKA-S, önceki araçların 250 kg’lık faydalı yük kapasitesini 1 tona çıkarıyor. Bu rakam, ANKA-S’in istihbari gözlem ekipmanlarının yanında hatırı sayılır miktarda bomba taşıyabileceği anlamına geliyor.

38
Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

ANKA-S’te fark yaratan en önemli unsur ise silahın dışında şüphesiz SAT-COM donanımına sahip olması. Havada iken sürekli TÜRK-SAT uydularıyla iletişim halinde olacak araca, İngiltere’den Güney Afrika’ya, oradan da Moğolistan’a uzanan bir üçgen içinde komut gönderilebilecek. 2016 yılında tamamlanacak ANKA-S’in 2017’de TSK envanterine girdi. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Gelişmiş gözlerle donatılan araç, 200 km çapındaki herhangi bir alıcıya HD görüntü nakledebiliyor.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat