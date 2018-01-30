Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

7 km yükseklikte 18 saat görev yapabilen blok-a tipi Ankaların ardından, 10km yükseklikte 24 saat görev yapabilen Anka’nın ikinci modeli Anka-B tamamlandı. ASELSAN üretimi elektro-optik (FLIR) kameralarla donatılan ANKA, 250 kg faydalı yük taşıyabiliyor, gece-gündüz şartlarında otomatik iniş-kalkış yapabiliyor. 1,5 tonluk kalkış ağırlığındaki ilk ANKA’ların ardından Türk mühendisleri ‘silahlı İHA’ için de kolları sıvadı. 5 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak ANKA-S, önceki araçların 250 kg’lık faydalı yük kapasitesini 1 tona çıkarıyor. Bu rakam, ANKA-S’in istihbari gözlem ekipmanlarının yanında hatırı sayılır miktarda bomba taşıyabileceği anlamına geliyor.

ANKA-S’te fark yaratan en önemli unsur ise silahın dışında şüphesiz SAT-COM donanımına sahip olması. Havada iken sürekli TÜRK-SAT uydularıyla iletişim halinde olacak araca, İngiltere’den Güney Afrika’ya, oradan da Moğolistan’a uzanan bir üçgen içinde komut gönderilebilecek. 2016 yılında tamamlanacak ANKA-S’in 2017’de TSK envanterine girdi. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Gelişmiş gözlerle donatılan araç, 200 km çapındaki herhangi bir alıcıya HD görüntü nakledebiliyor.