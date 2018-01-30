Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vuruluyor. Öte yandan yerli İnsansız Hava Aracı Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.
7 km yükseklikte 18 saat görev yapabilen blok-a tipi Ankaların ardından, 10km yükseklikte 24 saat görev yapabilen Anka’nın ikinci modeli Anka-B tamamlandı. ASELSAN üretimi elektro-optik (FLIR) kameralarla donatılan ANKA, 250 kg faydalı yük taşıyabiliyor, gece-gündüz şartlarında otomatik iniş-kalkış yapabiliyor.
1,5 tonluk kalkış ağırlığındaki ilk ANKA’ların ardından Türk mühendisleri ‘silahlı İHA’ için de kolları sıvadı. 5 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak ANKA-S, önceki araçların 250 kg’lık faydalı yük kapasitesini 1 tona çıkarıyor. Bu rakam, ANKA-S’in istihbari gözlem ekipmanlarının yanında hatırı sayılır miktarda bomba taşıyabileceği anlamına geliyor.
ANKA-S’te fark yaratan en önemli unsur ise silahın dışında şüphesiz SAT-COM donanımına sahip olması. Havada iken sürekli TÜRK-SAT uydularıyla iletişim halinde olacak araca, İngiltere’den Güney Afrika’ya, oradan da Moğolistan’a uzanan bir üçgen içinde komut gönderilebilecek. 2016 yılında tamamlanacak ANKA-S’in 2017’de TSK envanterine girdi. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Gelişmiş gözlerle donatılan araç, 200 km çapındaki herhangi bir alıcıya HD görüntü nakledebiliyor.
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