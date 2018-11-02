Yerli füze Atmaca artık seri üretimde

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı. SSB'de gerçekleştirilen imza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri katıldı.
YERLİ İMKANLARLA YAPILDI
Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.
İmzalanan sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek.
Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor.
ATMACA Füzesi Özellikleri
Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:~6m
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
Motor Tipi: TR40
Menzil:~200 km Sınıfı
Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
Sürati: Mach 0.8/0.85?
Üretici Firma: Roketsan, Türkiye
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