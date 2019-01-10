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Yerli elektroşok cihazı Wattoz milyon dolarlık anlaşmayla dünyaya açılıyor

Yerli elektroşok cihazı Wattoz milyon dolarlık anlaşmayla dünyaya açılıyor

Yerli ve milli elektroşok silahımız Wattozz için Hırvatistan merkezli bir şirketle 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 14:55 - Güncelleme: 10-01-2019 14:55

Wattozz’un temsil ve dağıtımı için Hırvatistan merkezli Kalender Consulting şirketi ile 10 milyon dolarlık imzalar atıldı. Kalender Consulting firması, Wattozz'un diğer ülkelere (Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya) dağıtımını üstlenecek.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada, Wattozz'un satışı için daha önce Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık ilk satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Ayrıca Wattozz'un Gürcistan için de Ayem Caucasus firması ile ön satış sözleşmesi yapıldığını belirten şirket, yakın dönemde başta Almanya, İngiltere ve Vietnam’dan gelecek heyetlerle masaya oturulacağı bilgisini paylaştı.

250 milyon dolar gelir
Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Wattozz'un dünyadaki ilk ve tek uzaktan kontrol edilebilen kablosuz elektroşok silahı olması sebebiyle çok büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Albayrak, silahın satışından  Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar getiri sağlanmasını hedeflediklerini de belirtti.

Ölüm ve yaralanmaların önüne geçecek
Elektroşok silahının dünyadaki polis teşkilatları tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte ateşli silah kullanımının azalacağını ifade eden Albayrak, bu sayede ölüm ve yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçilebileceğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Laa ariif 10 Ocak 2019 17:18 Bu yerli elektroşok cihazini bizim Polisimiz ve Askerimizde kullansa bari ...Bununla alakalı yasal duzenleme yapilip Polisimiz ve askerimizide verilse Özellikle Asayis ekipler birebirde olaylara gidiyor ve bazen mukavemette bulunanlari etkisiz getirebilmek çok zor ve guç oluyor bunun verilmemesi polisi ve askerilimizi guclu kilacak...

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