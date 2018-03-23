'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer'e gözaltı şoku!

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Instagram ve Snapchat'te 1,3 milyon takipçisi bulunan ve 'Yerli Dan Bilzerian' olarak bilinen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Özer hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli T.Ö'yü Ataşehir'deki adresinde yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy, tesettür kıyafetleri giyerek Taha Özer ile bir uçak önünde poz vermişti. Taha Özer ve Cicişler umreye gittiklerini söylemişti.
Sosyal medyada cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar paylaşan Taha Özer'in kim olduğunu merak edenler varsa kısaca bilgi verelim...
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