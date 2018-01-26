Yerle bir edildi! Hainlerin mevzileri ateş topuna döndü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zetin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi. 13 uçak gece 23 hedefi imha etti.

Afrin'de gerçekleşen harekatın 7. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan ateş altına alındı.

2 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ MEVZİ YERLE BİR EDİLDİ

2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha ediliyor. Bölge karadan fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı.





MEVZİLER ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

İHA tarafından görüntülenen bombardımanın ardından mevziler ateş topuna dönerken, dumanlar ise gök yüzüne ulaştı.